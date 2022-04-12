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Умер олимпийский чемпион по хоккею Яшин

Олимпийский чемпион 1988 года по хоккею Сергей Яшин умер в возрасте 60 лет

Фото: Игорь Уткин / РИА Новости

Бывший нападающий московского «Динамо», олимпийский чемпион 1988 года по хоккею Сергей Яшин умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте столичной команды.

В «Динамо» выразили соболезнования родным и близким спортсмена. «Это невосполнимая потеря для динамовского спорта. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в тексте. Причины смерти Яшина не уточняются.

Яшин выступал за «Динамо» с 1980 по 1990 год. В составе команды он стал чемпионом СССР, а также четырехкратным серебряным призером первенства страны. Он является олимпийским чемпионом 1988 года. В 2014 году Яшин был включен в Зал славы российского хоккея.

26 августа прошлого года умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Владимир Шадрин. Спортсмену было 73 года.

Анастасия Борисова
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