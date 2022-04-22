Капризов сломал нос сопернику в матче НХЛ

Форвард «Миннесоты» Капризов ударом клюшки сломал нос канадцу Ричардсону в матче НХЛ

Российский форвард клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов нанес травму сопернику в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В концовке первого периода Капризов ударил клюшкой по лицу нападающего «Ванкувер Кэнакс» канадца Брэда Ричардсона. Россиянин получил четыре минуты штрафного времени, а его соперник покинул лед до конца встречи. После окончания матча тренер канадской команды Брюс Будро сообщил, что Ричардсон получил перелом носа.

Встреча завершилась победой «Миннесоты» со счетом 6:3. Капризов отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

12 апреля российского нападающего «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина дисквалифицировали на четыре игры за удар соперника клюшкой. Инцидент произошел во время матча против «Нэшвилл Предаторс». Российского хоккеиста наказали за удар защитника Марка Боровецки клюшкой по лицу. За игру высоко поднятой клюшкой Малкин также получил четыре минуты штрафного времени. Боровецки выбыл до конца матча.

Карпизов в нынешнем регулярном чемпионате провел 76 матчей. На его счету 44 шайбы и 53 результативные передачи.