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Малкина дисквалифицировали на четыре матча за удар соперника клюшкой

Евгения Малкина дисквалифицировали на четыре матча НХЛ за удар соперника клюшкой в лицо

Фото: Charles LeClaire-USA TODAY Sports / Reuters

Российского нападающего клуба «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина дисквалифицировали на четыре матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за удар соперника клюшкой. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Инцидент произошел во время матча против «Нэшвилл Предаторс». Российского хоккеиста наказали за удар защитника Марка Боровецки клюшкой по лицу. За игру высоко поднятой клюшкой Малкин также получил четыре минуты штрафного времени. Боровецки выбыл до конца матча.

На время дисквалификации Малкин будет лишен зарплаты. Он потеряет 190 тысяч долларов, которые будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Питтсбурга». Победитель был выявлен в овертайме.

31 марта НХЛ оштрафовала канадского нападающего «Бостон Брюинс» Тейлора Холла на пять тысяч долларов. Хоккеиста наказали за удар по голове российского защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Любушкина.

Дарья Коршунова
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