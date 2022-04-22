Казахстанского депутата задержали по делу о массовых беспорядках

Депутат маслихата Алма-Аты Кудайберген задержан по делу о январских беспорядках

В Казахстане депутат маслихата (регионального парламента) Алма-Аты Кайрат Кудайберген задержан по делу о январских массовых беспорядках. Об этом сообщили в городской прокуратуре, пишет Nur.kz.

По данным следствия, Кудайберген вместе с Арманом Джумагельдиевым, известным как криминальный авторитет Дикий Арман, собрал людей в гостинице «Казахстан» и призвал их выдвинуть требования власти. Они вышли на митинг, который перерос в «массовую драку с причинением насилия и телесных повреждений различной тяжести».

Джумагельдиев находится под арестом. Он и его группировка обвиняются в похищении 24 человек во время массовых протестов.

В начале января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Экономические требования быстро сменились политическими, а митинги переросли в беспорядки, которые подавили силами армии. По официальным данным, погибли 230 человек. Центром столкновений была Алма-Ата.

Власти Казахстана назвали протестующих террористами. По данным генеральной прокуратуры, арестованы 766 человек. Там также заявили, что участникам беспорядков платили по 20-100 долларов.