Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Казахстанского депутата задержали по делу о массовых беспорядках

Депутат маслихата Алма-Аты Кудайберген задержан по делу о январских беспорядках

Фото: @kudaibergen_kairat

В Казахстане депутат маслихата (регионального парламента) Алма-Аты Кайрат Кудайберген задержан по делу о январских массовых беспорядках. Об этом сообщили в городской прокуратуре, пишет Nur.kz.

По данным следствия, Кудайберген вместе с Арманом Джумагельдиевым, известным как криминальный авторитет Дикий Арман, собрал людей в гостинице «Казахстан» и призвал их выдвинуть требования власти. Они вышли на митинг, который перерос в «массовую драку с причинением насилия и телесных повреждений различной тяжести».

Джумагельдиев находится под арестом. Он и его группировка обвиняются в похищении 24 человек во время массовых протестов.

Материалы по теме:
«В местной элите идет борьба» Кто стоял за массовыми протестами в Казахстане и могут ли они захлестнуть всю Среднюю Азию
«В местной элите идет борьба»Кто стоял за массовыми протестами в Казахстане и могут ли они захлестнуть всю Среднюю Азию
20 января 2022
«Забудьте про Назарбаева» Как операция российских военных в Казахстане изменит будущее республики и ее президента
«Забудьте про Назарбаева»Как операция российских военных в Казахстане изменит будущее республики и ее президента
13 января 2022

В начале января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Экономические требования быстро сменились политическими, а митинги переросли в беспорядки, которые подавили силами армии. По официальным данным, погибли 230 человек. Центром столкновений была Алма-Ата.

Власти Казахстана назвали протестующих террористами. По данным генеральной прокуратуры, арестованы 766 человек. Там также заявили, что участникам беспорядков платили по 20-100 долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Мединский провел переговоры с Киевом
В Госдуме допустили образование Крымского федерального округа после спецоперации
Врач назвал провоцирующие сильную головную боль продукты
Россиян пообещали не оставлять без туалетной бумаги
Предсказано влияние повышенного налогового вычета на рынок жилья
Представители G7 покинули заседание Всемирного банка из-за российского спикера
«Электроник» Владимир Торсуев завел близнеца собаки из культового фильма
Сообщника вора в законе Васи Бандита приговорили к семи годам за вымогательство
Изучен механизм формирования чувства удовлетворенности жизнью
102-летний мужчина раскрыл алкогольный секрет долголетия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.