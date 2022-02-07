Авторитета Дикого Армана обвинили в похищении 24 человек

Криминального авторитета Армана Джумагельдиева, также известного как Дикий Арман, и его группировку обвиняют в похищении 24 человек во время массовых протестов в Казахстане. Об этом заявил начальник службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров, передает «Интерфакс».

По версии прокуратуры, похищенных жестоко избивали, один из них скончался. Кроме того, группировка Джумагельдиева отобрала оружие у сотрудника полиции, которого до этого жестоко избили в больнице Алма-Аты. «По этим фактам нами расследуется уголовные дела», — отметил Ожаров.

Он также сообщил, что Джумагельдиев в настоящее время содержится в следственном изоляторе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

Шесть членов ОПГ во главе с Диким Арманом были задержаны в январе во время спецоперации полиции Алма-Аты. Власти подозревают Джумагельдиева в организации массовых беспорядков в Казахстане.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Со временем экономические требования сменились политическими, а митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.