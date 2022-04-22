Минобороны сообщило о сбитой зенитно-ракетным комплексом «Точке-У»

Минобороны доложило о ликвидации украинской «Точки-У» расчетом ЗРК «Бук-М3»

Российский зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3» сбил в воздухе украинскую тактическую ракету «Точка-У». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что тактическая ракета была сбита в небе в районе населенного пункта Донецкое. Он рассказал о ликвидации российскими средствами ПВО семи беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Конашенков утверждает, что за минувшую ночь российские ракетные войска и артиллерия выполнили 1285 огневых задач. В их число вошли девять складов горючего и 37 пунктов управления ВСУ.