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Россия засекретит информацию о грузах

Росморречфлот прекратит публикацию данных о грузообороте морских портов России

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) решило прекратить публикацию статистики грузооборота морских портов России, пишет «Интерфакс».

Информацию о грузообороте портов Росморречфлот обычно публиковал в середине второй недели месяца, следующего за отчетным. В апреле статистика не вышла. В ведомстве засекречивание данных объяснили попыткой «сократить дополнительные потенциальные риски, которые в актуальных условиях несет для отраслевого сообщества обнародование подобной информации».

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В последнее время российские власти резко сузили круг официально публикуемых статистических данных. Так, Федеральная таможенная служба (ФТС) временно прекратила публикацию статистики по импорту и экспорту. Решение объяснили желанием избежать «некорректных оценок и спекуляций». Последняя статистика по экспорту и импорту с основными торговыми партнерами России была опубликована в январе.

До этого «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (ЦДУ ТЭК, филиал Минэнерго) прекратило публиковать статистику по добыче и экспорту нефти. Этими данными могут воспользоваться для оказания давления на компании и рынок в целом, объяснил представитель Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго. В начале апреля добыча нефти в России упала до двухлетнего минимума.

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Мария Строителева
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