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Власти решили засекретить данные о торговле с другими странами

Таможенная служба временно прекратит публикацию статистики по торговле с другими странами

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Федеральная таможенная служба (ФТС) России временно прекратит публикацию статистики по импорту и экспорту. Власти объяснили такое решение желанием избежать «некорректных оценок и спекуляций», сообщает «РИА Новости».

Данные о торговле с другими странами засекретят на фоне введения западных санкций. «Я поддерживаю это решение и считаю его оправданным во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок. Это временная мера», — заявил глава ведомства Владимир Булавинов. Последняя статистика по экспорту и импорту с основными торговыми партнерами России была опубликована за январь 2022 года.

После начала Россией военных действий на территории Украины западные страны ввели ряд санкций, включая запрет на импорт определенных товаров. Так, например, Евросоюз запретил покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС. Также запрещено предоставлять доступ в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

Угрозой для российского экспорта также стали проблемы с логистикой поставок по морю. Из-за ограничений фрахтовые ставки по некоторым видам сырья выросли в несколько раз, а грузооборот в морских портах по итогам марта упал на девять процентов.

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Платон Щукин
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