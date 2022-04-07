В России рекордно упала добыча нефти

Bloomberg: из-за санкций добыча нефти в России в апреле снизилась до двухлетнего минимума

В начале апреля добыча нефти в России упала до двухлетнего минимума, так как спрос на отечественное топливо снизился после начала спецоперации на Украине, пишет Bloomberg. Основываясь на данных российского ЦДУ ТЭК, журналисты подсчитали, что с 1 по 6 апреля в стране производилось в среднем 10,52 миллиона баррелей в сутки — на 4,5 процента меньше мартовского показателя.

Если такая тенденция сохранится в течение всего месяца, снижение добычи станет самым значительным с начала пандемии, когда Россия в рамках договоренностей с ОПЕК+ сократила добычу на рекордные 17,1 процента, заявило издание. Несмотря на то, что на Россию приходится около 10 процентов мирового производства нефти, сейчас ее топливо на рынке остается невостребованным.

Уже в начале марта многие западные трейдеры и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стали отказываться от покупки партий российского сорта Urals из-за их «токсичности», а США и Великобритания и вовсе запретили импорт топлива из страны. Крупные международные трейдеры предлагают существенную скидку на российскую нефть, но все равно не могут продать ее. Внутренний спрос на нефтепродукты в России также упал из-за влияния западных санкций на экономику.

Такой «двойной удар» также привел к затовариванию на отечественных НПЗ и сокращению объемов переработки. Закупки нефти продолжают лишь некоторые азиатские страны — все больше российских грузов теперь направляется в Китай, Индию, Корею и Японию, которые приобретают нефть по цене, существенно ниже рыночной.