Индийская компания купила два миллиона баррелей российской нефти

Индийская компания Bharat Petroleum приобрела два миллиона баррелей российской нефти Urals

Индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum купила два миллиона баррелей российской нефти Urals с погрузкой в мае. Об этом сообщает The Hindu.

По данным источников издания, после заключения сделки объем зарезервированной Индией российской нефти по спотовым сделкам с 24 февраля достиг как минимум 16 миллионов баррелей. Это соответствует всему объему импорта страной нефти из России за 2021 год.

Интерес к российской нефти у индийских покупателей повысился из-за установленных Москвой скидок и отсутствия большого числа покупателей из-за западных санкций. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар накануне сказал законодателям в парламенте, что Россия по-прежнему остается важным экономическим партнером, и предпринимаются усилия по «стабилизации экономических отношений между Индией и Россией».

5 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон ведет переговоры с Индией в попытках убедить страну не покупать российскую нефть. Она отметила, что США «будут счастливы стать партнерами» любой страны, закупающей нефть и газ в России, чтобы помочь ей отказаться от ввоза российского топлива или, по крайней мере, сократить зависимость от него.