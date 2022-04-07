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Индийская компания купила два миллиона баррелей российской нефти

Индийская компания Bharat Petroleum приобрела два миллиона баррелей российской нефти Urals

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum купила два миллиона баррелей российской нефти Urals с погрузкой в мае. Об этом сообщает The Hindu.

По данным источников издания, после заключения сделки объем зарезервированной Индией российской нефти по спотовым сделкам с 24 февраля достиг как минимум 16 миллионов баррелей. Это соответствует всему объему импорта страной нефти из России за 2021 год.

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Интерес к российской нефти у индийских покупателей повысился из-за установленных Москвой скидок и отсутствия большого числа покупателей из-за западных санкций. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар накануне сказал законодателям в парламенте, что Россия по-прежнему остается важным экономическим партнером, и предпринимаются усилия по «стабилизации экономических отношений между Индией и Россией».

5 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон ведет переговоры с Индией в попытках убедить страну не покупать российскую нефть. Она отметила, что США «будут счастливы стать партнерами» любой страны, закупающей нефть и газ в России, чтобы помочь ей отказаться от ввоза российского топлива или, по крайней мере, сократить зависимость от него.

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Марина Совина
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