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Россия засекретила данные о добыче и экспорте нефти

ЦДУ ТЭК засекретило данные о добыче и экспорте нефти в России

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

«Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (ЦДУ ТЭК, филиал Минэнерго) прекратило публиковать статистику по добыче и экспорту нефти. Этими данными могут воспользоваться для оказания давления на компании и рынок в целом, объяснил «Интерфаксу» представитель Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго.

Данные засекретили с 8 апреля и на неопределенный срок. «Отраслевые статистические данные в условиях ограничений достаточно чувствительны к манипуляциям, что ставит под угрозу деятельность контрагентов ЦДУ ТЭК», — отметил спикер.

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ЦДУ публикует информацию о работе российского ТЭКа второго числа месяца, следующего за отчетным. Но 2 апреля ЦДУ не раскрыло ежемесячную статистику, сперва объяснив это техническими причинами.

В начале апреля добыча нефти в России упала до двухлетнего минимума, поскольку спрос на отечественное топливо снизился. Основываясь на данных российского ЦДУ ТЭК, журналисты подсчитали, что с 1 по 6 апреля в стране производилось в среднем 10,52 миллиона баррелей в сутки — на 4,5 процента меньше мартовского показателя.

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Платон Щукин
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