Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Трамп угрожал оставить НАТО без защиты от России

Экс-президент США Трамп предупреждал союзников по НАТО, что не станет защищать их от РФ

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп признался, что он угрожал союзникам по НАТО оставить их без защиты от России. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Экс-президент заявил 21 апреля на мероприятии во Флориде, что предупреждал союзников по Североатлантическому альянсу о своем намерении не соблюдать пятую статью договора о коллективной обороне, которая гласит, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. По словам Трампа, такие меры были бы приняты, если бы участники альянса отказались от оплаты за членство. Политик отмечал, что взносы большинства стран были намного меньше необходимого объема.

Материалы по теме:
Старая гвардия Джо Байден стал новым президентом США. Что будет с Америкой и миром?
Старая гвардияДжо Байден стал новым президентом США. Что будет с Америкой и миром?
7 ноября 2020
Уйти по-американски Трамп проигрывает выборы, но не сдается. Что ждет его дальше?
Уйти по-американскиТрамп проигрывает выборы, но не сдается. Что ждет его дальше?
11 ноября 2020

После сказанного Трампа попросили уточнить, имел ли он в виду в том числе и отказ от защиты от возможного нападения России на члена НАТО. «Это именно то, что я имел в виду», — пояснил бывший американский лидер.

По данным WP, Трамп сделал это заявление на саммите НАТО в Брюсселе в 2018 году. На том же саммите Трамп упрекнул генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга в том, что никто из членов альянса, кроме США, не хочет финансово вкладываться в защиту НАТО. Он отметил, что США должны защищать Францию и Германию, которые, в свою очередь, платят России за газ и нефть. «Мы должны защищать вас от России, но вы платите миллиарды и миллиарды долларов России, что я считаю недопустимым», — высказался Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Североатлантический альянс провалил свою миссию по предотвращению кровопролития на Украине, продемонстрировав полное бездействие на фоне конфликта. Экс-президент также призвал Россию и Украину к решению конфликта путем переговоров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Элла Саад
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль арсенал ВСУ с тоннами боеприпасов
Нидерланды назвали сроки отказа от российских нефти и газа
Путин примет в Москве генсека ООН
Российский фондовый рынок закрылся снижением
Россиянка покусала и побила полицейских и получила срок
Еще одна европейская пляжная страна смягчила ковидные ограничения для туристов
Европу призвали отказаться от бензина
Невролог перечислила симптомы опасной головной боли
Россиянам перечислили подходящие заграничные направления для летнего отдыха
Стало известно о подготовке Евросоюзом новых санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.