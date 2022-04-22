Трамп угрожал оставить НАТО без защиты от России

Экс-президент США Трамп предупреждал союзников по НАТО, что не станет защищать их от РФ

Бывший президент США Дональд Трамп признался, что он угрожал союзникам по НАТО оставить их без защиты от России. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Экс-президент заявил 21 апреля на мероприятии во Флориде, что предупреждал союзников по Североатлантическому альянсу о своем намерении не соблюдать пятую статью договора о коллективной обороне, которая гласит, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. По словам Трампа, такие меры были бы приняты, если бы участники альянса отказались от оплаты за членство. Политик отмечал, что взносы большинства стран были намного меньше необходимого объема.

После сказанного Трампа попросили уточнить, имел ли он в виду в том числе и отказ от защиты от возможного нападения России на члена НАТО. «Это именно то, что я имел в виду», — пояснил бывший американский лидер.

По данным WP, Трамп сделал это заявление на саммите НАТО в Брюсселе в 2018 году. На том же саммите Трамп упрекнул генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга в том, что никто из членов альянса, кроме США, не хочет финансово вкладываться в защиту НАТО. Он отметил, что США должны защищать Францию и Германию, которые, в свою очередь, платят России за газ и нефть. «Мы должны защищать вас от России, но вы платите миллиарды и миллиарды долларов России, что я считаю недопустимым», — высказался Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Североатлантический альянс провалил свою миссию по предотвращению кровопролития на Украине, продемонстрировав полное бездействие на фоне конфликта. Экс-президент также призвал Россию и Украину к решению конфликта путем переговоров.