Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Урал
Сегодня
14:00 (Мск)
Уфа
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Арсенал
Сегодня
14:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Локомотив М
Сегодня
16:30 (Мск)
Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
17:00 (Мск)
Уотфорд
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Сочи
Сегодня
19:00 (Мск)
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Спорт

Избитый Майком Тайсоном пассажир нанял адвоката

Избитый бывшим чемпионом миром по боксу Майком Тайсоном пассажир нанял адвоката

Фото: Michael Gerard Tyson / Reuters

На бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона могут подать в суд за избиение пассажира в самолете авиакомпании JetBlue. Об этом сообщает TMZ.

Пострадавший в инциденте пассажир Мелвин Таунсенд нанял адвоката. Представитель американца описал произошедшее следующим образом: «Наш клиент оказался большим фанатом Тайсона. Когда он увидел кумира на борту самолета, он переволновался. В какой-то момент Тайсон не сдержался. Этого конфликта можно было бы избежать, если бы мистер Тайсон обратился бы к стюардессе».

Представитель Таунсенда отвергает обвинения со стороны Тайсона, согласно которым его клиент бросил в бывшего чемпиона мира бутылку воды. Пострадавший может подать судебный иск.

Инцидент в самолете JetBlue произошел 21 апреля. Разозлившись на настойчивого фаната, Тайсон нанес несколько ударов по его лицу.

Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе с 1987 по 1990 год. В его активе 50 побед при шести поражениях в профессиональном боксе.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало удары вертолетов Ка-52 по военной технике ВСУ
США потребовали от Индии отказаться от оборонных программ с Россией
В России мобильные операторы пригрозили закрытием салонов
Избитый Майком Тайсоном пассажир нанял адвоката
МКС уклонится от космического мусора
Бывший чемпион Bellator присоединился к промоушену Нурмагомедова
В России продлили ограничения на полеты в южные регионы страны
Европейским портам предрекли дефицит топлива для судов
Появились подробности участия Фиделя Кастро в Первомае в Москве
СК возбудил дело после взрыва на российском руднике
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.