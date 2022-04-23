Избитый Майком Тайсоном пассажир нанял адвоката

Избитый бывшим чемпионом миром по боксу Майком Тайсоном пассажир нанял адвоката

На бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона могут подать в суд за избиение пассажира в самолете авиакомпании JetBlue. Об этом сообщает TMZ.

Пострадавший в инциденте пассажир Мелвин Таунсенд нанял адвоката. Представитель американца описал произошедшее следующим образом: «Наш клиент оказался большим фанатом Тайсона. Когда он увидел кумира на борту самолета, он переволновался. В какой-то момент Тайсон не сдержался. Этого конфликта можно было бы избежать, если бы мистер Тайсон обратился бы к стюардессе».

Представитель Таунсенда отвергает обвинения со стороны Тайсона, согласно которым его клиент бросил в бывшего чемпиона мира бутылку воды. Пострадавший может подать судебный иск.

Инцидент в самолете JetBlue произошел 21 апреля. Разозлившись на настойчивого фаната, Тайсон нанес несколько ударов по его лицу.

Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе с 1987 по 1990 год. В его активе 50 побед при шести поражениях в профессиональном боксе.