Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Урал
2:1
Завершен
Уфа
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Арсенал
3:1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Локомотив М
2:1
Завершен
Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Манчестер Сити
5:1
Завершен
Уотфорд
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Сочи
3:2
Завершен
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Спорт

Сын миллиардера Ротенберга рассказал о своем будущем в «Локомотиве»

Футболист Борис Ротенберг-младший заявил, что продолжит карьеру в московском «Локомотиве»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Защитник Борис Ротенберг-младший заявил, что продолжит карьеру в московском «Локомотиве». Его слова о будущем приводит «Чемпионат.com».

35-летний футболист рассказал, что настроен и дальше играть за команду. При этом он подчеркнул, что все еще не восстановился от травмы.

Ротенберг — младший сын известного российского миллиардера Бориса Ротенберга. Защитник получил травму колена в декабре 2018-го и после этого не принимал участие в официальных матчах в составе «железнодорожников». Летом 2019 года футболист подписал новый контракт с железнодорожниками.

31 марта 2018-го после матча с пермским «Амкаром» Ротенберг стал лидером чемпионатов России по количеству матчей, проведенных в запасе. Тогда Ротенберг провел пять матчей в составе «Локомотива» и не отметился результативными действиями.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Экс-канцлер ФРГ осудил введение эмбарго на российский газ
В Москве приземлился самолет с Благодатным огнем из Иерусалима
Компания из США спишет оставшиеся в России самолеты на 800 миллионов долларов
Сын миллиардера Ротенберга рассказал о своем будущем в «Локомотиве»
В Италии оценили вероятность спада экономики
Россияне сравнили летнее кафе советских времен в Москве с тюремной столовой
РПЦ собрала более 200 миллионов рублей на помощь беженцам из ЛНР и ДНР
В ЛНР заявили о продолжении помощи жителям Харьковской области
В Ереване прошло факельное шествие в память о геноциде армян
Кадыров заявил о связях чеченоговорящих «шайтанов» с украинскими националистами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.