Сын миллиардера Ротенберга рассказал о своем будущем в «Локомотиве»

Футболист Борис Ротенберг-младший заявил, что продолжит карьеру в московском «Локомотиве»

Защитник Борис Ротенберг-младший заявил, что продолжит карьеру в московском «Локомотиве». Его слова о будущем приводит «Чемпионат.com».

35-летний футболист рассказал, что настроен и дальше играть за команду. При этом он подчеркнул, что все еще не восстановился от травмы.

Ротенберг — младший сын известного российского миллиардера Бориса Ротенберга. Защитник получил травму колена в декабре 2018-го и после этого не принимал участие в официальных матчах в составе «железнодорожников». Летом 2019 года футболист подписал новый контракт с железнодорожниками.

31 марта 2018-го после матча с пермским «Амкаром» Ротенберг стал лидером чемпионатов России по количеству матчей, проведенных в запасе. Тогда Ротенберг провел пять матчей в составе «Локомотива» и не отметился результативными действиями.