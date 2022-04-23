В Кремле прокомментировали просьбу бывшего депутата Рады о политическом убежище

Песков заявил, что не знает, каким образом просьба Кивы о убежище была направлена Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировали просьбу бывшего депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы о политическом убежище. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля заявил, что он не располагает данными о том, каким образом обращение Кивы с просьбой о политическом убежище и гражданстве было направлено к президенту России Владимиру Путину.

«Я не могу, к сожалению, сказать, каким образом оно [обращение Кивы] было направлено и куда оно должно было поступить, поэтому здесь я ничего не могу сказать», — отметил Песков.

21 апреля Кива, ранее просивший политическое убежище в России, захотел получить российское гражданство. «Я дисциплинированный, сильный человек, который осознает ответственность за свои поступки, готов встать в строй России и продолжить борьбу за интересы наших братских народов. Прошу разрешить предоставить мне политическое убежище и возможность быть гражданином РФ», — написал он.