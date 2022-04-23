Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

СКР начнет расследование после обстрела военными Украины города в ЛНР

СКР завел уголовное дело по факту обстрела военными Украины города Фрунзе

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело после того, как украинскими военными был обстрелян город Фрунзе, находящийся на территории ЛНР. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сообщении говорится, что военные следственные органы решили начать расследование против лиц из войсковой части А1476 ВС Украины. Уголовное дело заведено по части 1 статьи 356 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») УК РФ. Также уточняется, что следователи уже провели осмотр места происшествия и допросили свидетелей.

По данным СКР, 21 апреля с той территории, где находились техника и личный состав войсковой части А1476 ВСУ, был обстрелен город ЛНР. По его жителям открыли огнь из ракетных систем залпового огня «Град». В итоге были разбиты жилые дома и хозяйственные постройки горожан. Помимо этого, одна женщина пострадала из-за обстрела. У нее зафиксировали минно-взрывную травму и осколочное ранение.

12 апреля также стало известно, что корреспондент агентства РИА Новости и еще несколько работников российских СМИ попали под обстрел силовиков. Также под огнем оказались представители Народной милиции ЛНР.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Турция запретила полеты направляющимся в Сирию российским самолетам
Минобороны сообщило о выведении из строя терминала на аэродроме возле Одессы
В Турции оценили возможность российских компаний вести бизнес в стране
В Нигерии более 100 человек стали жертвами взрыва на подпольной нефтебазе
Врач назвала самую опасную головную боль
Теннисист Рублев сыграет против Джоковича в финале турнира ATP
В Британии раскритиковали Германию и Францию за отказ вооружать Украину
Зеленский и Джонсон обсудили новый этап военной помощи Украине
В РПЦ выразили беспокойство из-за возможных провокаций на Украине в ночь Пасхи
В ЛНР нашли подтверждающие взаимодействие ОБСЕ и Минобороны Украины документы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.