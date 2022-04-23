СКР начнет расследование после обстрела военными Украины города в ЛНР
Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело после того, как украинскими военными был обстрелян город Фрунзе, находящийся на территории ЛНР. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В сообщении говорится, что военные следственные органы решили начать расследование против лиц из войсковой части А1476 ВС Украины. Уголовное дело заведено по части 1 статьи 356 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») УК РФ. Также уточняется, что следователи уже провели осмотр места происшествия и допросили свидетелей.
По данным СКР, 21 апреля с той территории, где находились техника и личный состав войсковой части А1476 ВСУ, был обстрелен город ЛНР. По его жителям открыли огнь из ракетных систем залпового огня «Град». В итоге были разбиты жилые дома и хозяйственные постройки горожан. Помимо этого, одна женщина пострадала из-за обстрела. У нее зафиксировали минно-взрывную травму и осколочное ранение.
12 апреля также стало известно, что корреспондент агентства РИА Новости и еще несколько работников российских СМИ попали под обстрел силовиков. Также под огнем оказались представители Народной милиции ЛНР.
24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.