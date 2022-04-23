СКР начнет расследование после обстрела военными Украины города в ЛНР

СКР завел уголовное дело по факту обстрела военными Украины города Фрунзе

Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело после того, как украинскими военными был обстрелян город Фрунзе, находящийся на территории ЛНР. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сообщении говорится, что военные следственные органы решили начать расследование против лиц из войсковой части А1476 ВС Украины. Уголовное дело заведено по части 1 статьи 356 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») УК РФ. Также уточняется, что следователи уже провели осмотр места происшествия и допросили свидетелей.

По данным СКР, 21 апреля с той территории, где находились техника и личный состав войсковой части А1476 ВСУ, был обстрелен город ЛНР. По его жителям открыли огнь из ракетных систем залпового огня «Град». В итоге были разбиты жилые дома и хозяйственные постройки горожан. Помимо этого, одна женщина пострадала из-за обстрела. У нее зафиксировали минно-взрывную травму и осколочное ранение.

12 апреля также стало известно, что корреспондент агентства РИА Новости и еще несколько работников российских СМИ попали под обстрел силовиков. Также под огнем оказались представители Народной милиции ЛНР.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.