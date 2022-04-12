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Российские журналисты попали под обстрел в ЛНР

Российские журналисты попали под обстрел украинских силовиков в поселке Фрунзе ЛНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские журналисты, в том числе корреспондент агентства РИА Новости, попали под обстрел украинских силовиков в поселке Фрунзе.

Также под огнем оказались представители пресс-службы Народной милиции ЛНР. О пострадавших не сообщается.

ЧП произошло, когда журналисты прибыли на место последствий минометного обстрела со стороны ВСУ, уточнила сотрудница предприятия «Луганьмедиа» Татьяна Петрушкова. Тогда была ранена мирная жительница, а также повреждены восемь жилых домов.

12 апреля корреспондентка Первого канала получила ранения при обстреле в Мариуполе, сообщалось утром 12 апреля. Она рассказала, что во время огня ее закрыли собой военные. Они также были госпитализированы. Журналистка заверила зрителей, что с ней уже «все хорошо».

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Марина Совина
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