Увеличилось число погибших в результате пожара в оборонном НИИ в Твери

Под завалами сгоревшего НИИ в Твери нашли тела еще пяти человек

Число погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери увеличилось до 11 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его информации, в ходе разбора завалов найдены тела еще пяти погибших. Отмечается, что работы на месте пожара в оборонном НИИ продолжаются. Ранее сообщалось о шести погибших.

22 апреля сообщалось, что пять человек, пострадавших при пожаре, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Всего было госпитализировано 13 человек.

Пожар в НИИ войск ВКО произошел утром 21 апреля. Возгорание началось на втором этаже трехэтажного здания, огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям. Предварительной причиной в противопожарной службе назвали аварийный режим работы электросети. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер.