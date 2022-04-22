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Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в оборонном НИИ в Твери

Пять пострадавших после пожара в оборонном НИИ в Твери находятся в реанимации

Фото: Максим Школьников / РИА Новости

Пять человек, пострадавших после пожара в оборонном НИИ в Твери, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов, передает ТАСС.

По его словам, всего госпитализированы 13 человек.

Ранее стало известно, что в результате пожара погибли 6 человек и еще 24 пострадали.

Пожар в оборонном НИИ в Твери произошел днем 21 апреля. Возгорание началось на втором этаже здания. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за аварийного режима работы электросети. Точные причины возгорания установят специалисты военной прокуратуры.

Ранее очевидцы рассказали о своем спасении из горящего здания. По словам одного мужчины, ему с коллегами пришлось пройти долгий путь по коридорам, прежде чем их спасли пожарные. Выжившая в пожаре женщина рассказала, что сотрудники НИИ сами пытались потушить пламя, но им помешал быстро заполняющий помещения ядовитый дым.

Также были опубликованы кадры с места происшествия. На них видно, как из окон третьего и четвертого этажей НИИ вырывается пламя. Все здание окружено плотным дымом.

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Константин Лысяков
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