Очевидцы пожара в оборонном НИИ в Твери рассказали о спасении из горящего здания

Пострадавшие в пожаре рассказали о моменте спасения из горящего НИИ войск ВКО в Твери

Очевидцы пожара, который произошел в научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны (НИИ войск ВКО) в Твери, рассказали о своем спасении из горящего здания. Их слова приводит Telegram-канал Baza.

По словам одного мужчины, во время начала пожара он находился в другом корпусе. Сначала они с коллегами не знали про возгорание, а про эвакуацию им рассказал их товарищ. Им нужно было пройти долгий путь по коридорам, после чего спуститься и попасть в другой корпус, откуда можно было выйти на улицу. В момент, когда они открыли дверь, им в лицо повалил темный дым.

«Мы с коллегой зашли в комнату, плотно закрыли две двери, внутреннюю и внешнюю, но дым все равно поступал. Сначала немного, а потом уже повалил. Тогда мы открыли фрамугу, чтобы хоть как-то дышать, но это тоже получалось не очень: на улице ветер крутил этот дым, полоскал по окнам. Я начал кричать», — вспоминает мужчина.

После этого их заметили спасатели и подали лестницу. Коллеге мужчины стало плохо и он потерял сознание. Пожарный сказал, что не может поднять его на ноги и стал спасать оставшегося на ногах. Потерявшего сознание коллегу откачать не удалось, а сам рассказчик пришел в себя уже в больнице.

Пострадавшая при пожаре женщина рассказала, что находилась рядом с очагом возгорания на втором этаже. Сотрудники НИИ сами пытались потушить пламя, используя огнетушители, однако не смогли с ним справиться — им помешал быстро заполнивший помещение дым. Сама пострадавшая сейчас находится в больнице.

Пожар в оборонном НИИ в Твери произошел 21 апреля. Возгорание началось на втором этаже здания, огонь распространился по деревянным перекрытиям и пустотам. По предварительной информации, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети.

Власти региона подтвердили гибель шести человек, еще 27, по их данным, пострадали.