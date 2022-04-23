Бывшее руководство банка «Тинькофф» запустит новый проект

Бывшие соруководители TCS Group Хьюз и Федоров запустят финтех-проект Kinetic Finance

Покинувшие совет директоров TCS Group (головная компания банка «Тинькофф») Оливер Хьюз и Павел Федоров объявили о работе над новым финтех-проектом под названием Kinetic Finance. Об этом со ссылкой на представителя группы сообщает РБК.

Проект предназначен для операций на рынках Азии, первой страной выбраны Филиппины. Запуск Kinetic состоится до конца 2022 года. Позднее компания может выйти на другие рынки. Как рассказал агентству Bloomberg Федоров, в настоящее время они работают с венчурными и суверенными фондами, чтобы собрать средства к июню.

Хьюз и Федоров вышли из совета директоров TCS Group в конце марта, после чего переехали на постоянное место жительства в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Весной прошлой года сообщалось, что «Тинькофф» планировал выйти на международные рынки, в том числе в августе стало известно открыть цифровой банк на Филиппинах. Хьюз, на тот момент руководитель банка, отмечал, что для новой структуры надо будет собрать команду, построить платформу и импортировать компоненты платформы «Тинькофф» из России.

На этой неделе основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков высказался резко против действий российской армии на Украине, после чего кредитная организация открестилась от его заявления, назвала бизнесмена только одним из клиентов, и анонсировала смену названия. Сам Тиньков готовит продажу оформленной на семейный траст 35-процентной доли в TCS Group.