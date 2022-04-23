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Венесуэла осудила лишение России статуса наблюдателя при ОАГ

Глава МИД Венесуэлы Пласенсия осудил лишение России статуса наблюдателя при ОАГ
Феликс Пласенсия

Феликс Пласенсия . Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия осудил лишение России статуса наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, что США преследуют Россию в многосторонних организациях. Он назвал решение ОАГ «очередным позором». Он также отметил, что генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро, «вероятно, получает зарплату от правительства США».

Пласенсия заявил, что ОАГ является анахроничной инстанцией, которая потеряла связи с действительностью и полностью утратила актуальность. «Лидерство тех, кто там копошится, постыдно, позорно и достойно сожаления. Боливарианская Республика Венесуэла покинула эту организацию, которая не имеет ничего общего с усилиями по поиску верного пути для блага наших народов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что за принятие резолюции о приостановлении статуса наблюдателя России проголосовало 25 членов ОАГ. Восемь стран воздержались, представитель еще одного государства не присутствовал при голосовании.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал решение организации серьезной ошибкой, отметив, что ОАГ оттолкнула от себя надежного друга и стала слабее. Он пояснил, от принятия данной резолюции «проиграли практически все страны ОАГ, за некоторым исключением».

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Марина Совина
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