Антонов прокомментировал приостановку статуса наблюдателя России при ОАГ

Посол Антонов назвал серьезной ошибкой приостановление статуса наблюдателя России при ОАГ

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал принятие постоянным советом Организации американских государств (ОАГ) резолюции о приостановлении статуса России как постоянного наблюдателя. Его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

Он подчеркнул, что задачей любой международной структуры является объединение государств «в решении насущных проблем, которых в регионе более чем достаточно». Решение постоянного совета ОАГ дипломат назвал серьезной ошибкой. По его мнению, организация оттолкнула от себя надежного друга и стала слабее. Он пояснил, от принятия данной резолюции «проиграли практически все страны ОАГ, за некоторым исключением».

При этом Антонов признал, что на латиноамериканских партнеров России оказывается «беспрецедентное давление со стороны США».

Ранее сообщалось, что за принятие резолюции о приостановлении статуса наблюдателя России проголосовало 25 членов ОАГ. Восемь стран воздержались, представитель еще одного государства не присутствовал при голосовании.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции.