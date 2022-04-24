Стали известны подробности убийства 23-летнего хоккеиста в центре Москвы

РЕН ТВ: убийству хоккеиста Романа Дидуры предшествовала драка с бизнесменом

Стали известны подробности убийства 23-летнего хоккеиста Романа Дидуры в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Убийству Дидуры предшествовала драка с бизнесменом Арменом Куюмджи в кафе «Баклажан». Предприниматель, занимавшийся поставкой продуктов в кафе, находился в заведении вместе со своей семьей. Он сообщил 23-летнему хоккеисту о том, что кафе закрыто, что и спровоцировало конфликт.

После драки Дидура покинул заведение, но после вернулся с приятелями. В ходе новой стычки он получил смертельный удар ножом.

Об убийстве Дидуры сообщалось ранее 24 апреля. Куюмджи задержан и доставлен в Следственный комитет.

Дидур не выступал на профессиональном уровне. В сезоне-2017/2018 он провел два матча в Московской студенческой хоккейной лиге за команду РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина.