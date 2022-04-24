Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Рубин
0:0
1-й тайм
live
Арсенал
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Химки
0:0
1-й тайм
live
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Челси
Сегодня
16:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Эмполи
Сегодня
16:00 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|34-й тур
Ростов
Сегодня
16:30 (Мск)
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Спорт

Российского хоккеиста убили в центре Москвы

Российского хоккеиста Романа Дидура убили в центре Москвы

Фото: Shutterstock

23-летнего хоккеиста Романа Дидура убили в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

На российского спортсмена было совершено нападение на Николоямской улице в ночь на 24 апреля. Дидура ударили ножом в грудь. Мужчина скончался от кровопотери на месте.

Правоохранителям удалось установить личность преступника и провести задержание. Подозреваемый 37-летний предприниматель Армен Куюмджи был доставлен на допрос в Следственный комитет.

Дидур не выступал на профессиональном уровне. Он отметился играми за «Созвездие» в рамках Открытого чемпионата Москвы среди юношей. В сезоне-2017/2018 он провел два матча в Московской студенческой хоккейной лиге за команду РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Костюков
Комментарии отключены
Последние новости
Российский посол в США заявил о блокировке работы посольства Вашингтоном
Финляндия временно прекратила поставки электроэнергии из России
Иран задержал иностранное судно с контрабандным топливом
Вильфанд спрогнозировал москвичам резкие перемены погоды
Роспотребнадзор оценил риски завоза нового неизвестного гепатита в Россию
Хаматовой предложили способ заработать деньги после отъезда из России
В России заблокировали один из самых популярных шахматных порталов
Литва предложила ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла
В Британии упрекнули правительство за годы отказов поставлять оружие Киеву
Российского хоккеиста убили в центре Москвы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.