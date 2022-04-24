Российского хоккеиста убили в центре Москвы

Российского хоккеиста Романа Дидура убили в центре Москвы

23-летнего хоккеиста Романа Дидура убили в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

На российского спортсмена было совершено нападение на Николоямской улице в ночь на 24 апреля. Дидура ударили ножом в грудь. Мужчина скончался от кровопотери на месте.

Правоохранителям удалось установить личность преступника и провести задержание. Подозреваемый 37-летний предприниматель Армен Куюмджи был доставлен на допрос в Следственный комитет.

Дидур не выступал на профессиональном уровне. Он отметился играми за «Созвездие» в рамках Открытого чемпионата Москвы среди юношей. В сезоне-2017/2018 он провел два матча в Московской студенческой хоккейной лиге за команду РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина.