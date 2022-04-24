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Глава ОКР рассказал о диалоге с МОК

Глава ОКР Станислав Поздняков заявил о диалоге с МОК, несмотря на санкции

Фото: Нина Зотина / РИА новости

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация сохраняет контакт с Международным олимпийским комитетом (МОК), несмотря на санкции. Его слова приводит ТАСС.

Глава ОКР подтвердил, что комитеты продолжают диалог. Россия также сохранила связь с основными спортивными организациями.

Поздняков выразил уверенность, что в будущем российские спортсмены смогут участвовать в международных турнирах без каких-либо ограничений. «Истерия русофобии прекратится и все восстановится», — отметил он.

Международные спортивные организации наложили санкции на российских спортсменов и федерации, следуя рекомендации МОК. В большинстве случаев это привело к полному отстранению российских атлетов, ряд организаций допустили россиян до соревнований в нейтральном статусе.

Николай Костюков
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