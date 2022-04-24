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В России рассказали о возможностях вооружения ракеты «Сармат»

Командующий РВСН Каракаев заявил о возможности ракеты «Сармат» стать гиперзвуковым оружием

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

На новую российскую баллистическую ракету «Сармат» можно будет установить несколько блоков гиперзвукового модуля «Авангард». Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) ВС РФ Сергей Каракаев, передает «Интерфакс» со ссылкой на программу «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

По его словам, «Сармат» может выступать в качестве носителя гиперзвукового вооружения, при этом его мощность намного выше, чем у стандартного носителя «Авангарда» и он создавался в том числе с учетом такого «апгрейда», при котором на ракете может быть расположено несколько боевых частей.

Запуск ракеты «Сармат» произошел в среду, 20 апреля. Пуск был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки. Она должна в ближайшее время стать основным носителем для российских ракетных войск, сменив на этом «посту» эксплуатирующийся сейчас комплекс «Воевода».

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Роман Кирьянов
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