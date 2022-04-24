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Британия откроет первую за 30 лет угольную шахту из-за санкций против России

Daily Telegraph: Британия откроет впервые за 30 лет угольную шахту из-за санкций против РФ

Фото: Pixabay

Правительство Британии откроет впервые за последние 30 лет угольную шахту из-за санкций против России для снижения зависимости от российских энергоресурсов. Об этом сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на источники в правящей Консервативной партии.

По их данным, министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув выступил за разработку будущей угольной шахты в городе Уайтхейвен в графстве Камбрия на северо-западе Британии. В правительстве уверены, что это предприятие позволит обеспечить углем ключевые сталелитейные заводы королевства в условиях антироссийских санкций.

Муниципальные власти также разрешили строительство этого объекта в Уайтхейвене в октябре 2020 года, но после критики от оппозиции и защитников окружающей среды британское правительство инициировало новую проверку целесообразности указанного проекта. Британский премьер Борис Джонсон в ноябре 2021-го в ходе Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) заявил, что не поддерживает строительство новых шахт.

Издание указывает, что на шахте в Уайтхейвене планируется добывать коксующийся уголь, 40 процентов импорта которого в королевство ранее приходилось на Россию.

Источники издания уточнили, что министр Гоув должен принять окончательное решение по строительству шахты в Камбрии к 7 июля.

Ранее компания Barclaycard в своем исследовании выяснила, что рост цен продукты, энергоресурсы и другие товары на фоне антироссийских санкций вынудил жителей Великобритании закупаться впрок.

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Марина Совина
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