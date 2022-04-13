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Рост цен вынудил жителей Великобритании закупать продукты впрок

The Telegraph: жители Великобритании закупаются товарами впрок из-за роста цен

Фото: Tim Ireland / XinHua / Global Look Press

Рост цен продукты, энергоресурсы и другие товары на фоне антироссийских санкций вынудил жителей Великобритании закупаться впрок. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Barclaycard, сообщает The Telegraph.

Так, наибольшим спросом пользуются макароны, консервы, чай, кофе, чистящие средства и туалетная бумага. Также британцы стремятся закупить впрок лекарства, например, парацетамол. А автомобилисты стараются использовать личный транспорт меньше из-за роста цен на топливо.

Ранее британский Центр исследований экономики и бизнеса (Center for Economics and Business Research, CEBR) заявил в своем докладе, что в этом году снижение реальных располагаемых доходов британских семей может составить три процента, что обернется рекордным падением уровня жизни с 1950-х годов.

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Марина Совина
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