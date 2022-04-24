В России рухнул спрос на элитные туры за рубеж

«Ъ»: в России спрос на элитные туры за рубеж рухнул на 60 процентов

Число россиян, желающих приобрести элитный тур на отдых за рубежом, сократилось на 60 процентов по сравнению с показателями апреля 2021 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей нескольких российских турагентств.

Рухнувший спрос специалисты объяснили санкциями, в том числе сложностью обмена валюты, а также высоким риском отмены бронирований в заграничных отелях.

«Зачисление денег от российских юрлиц даже в дружественных странах проходит с большим скрипом, и чем выше суммы, тем больше шансов, что банк-получатель в стране откажет и вернет платеж назад, просто побоявшись копаться в составляющих этого платежа», — рассказал «Ъ» гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян.

Кроме того, сократилось и число авиакомпаний, готовых организовывать полеты первым классом из России в другие страны. Стоимость билетов на такие рейсы также существенно выросла.

«Первый класс есть только у Emirates на их больших Airbus двухпалубных или Boeing 777. Они выполняют один-два рейса, то есть не каждый день даже. Стоимость первого класса "туда-обратно" на майские порядка 1,4 миллиона на Emirates», — объяснил управляющий партнер сервиса «Консьерж» Кирилл Левадный.

Ранее стало известно, что на фоне европейских санкций власти Египта изучают возможность разрешить россиянам оплачивать гостиницы в рублях. Это произошло на фоне падения заполняемости отелей на курортах Красного моря на 35-40 процентов.