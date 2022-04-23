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Египет собрался разрешить оплату в рублях за отели

Египет может разрешить российским компаниям платить за отели в рублях

Фото: Shutterstock

Египет изучает возможность оплаты отелей на курортах страны российскими компаниями в рублях, если нельзя сделать это в долларах, пишет ТАСС со ссылкой на председателя управляющего комитета Палаты гостиничного бизнеса арабской республики Аляа Акыль.

Обсуждается предложение разрешить российским компаниям погашать свои финансовые обязательства перед египетскими отелями в российских рублях, отметил он. Акыль также надеется на скорейшее восстановление прежних объемов российского туризма на египетские курорта.

Заполняемость отелей на красноморcких курортах Египта рухнула до 35-40 процентов в последнее время. На фоне этого туристические компании собираются пересматривать свои маркетинговые программы.

В марте российские туроператоры предупредили о резком увеличении стоимости путевок в Турцию и Египет — цены выросли до 80 процентов из-за снижения курса рубля к иностранным валютам. В конце февраля тур «все включено» в трехзвездочный отель Египта на 10 дней обходился двоим туристам в 80,6 тысячи рублей, сейчас такой же вариант предлагается как минимум за 134 тысячи рублей.

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Платон Щукин
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