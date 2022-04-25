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Спорт

Смертельная драка с участием российского хоккеиста попала на видео

Появилось видео драки, в ходе которой был убит 23-летний российский хоккеист Роман Дидур

Появилось видео драки, в ходе которой был убит российский хоккеист Роман Дидур. Его опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что в потасовке на улице участвовали несколько мужчин. Один из них, 37-летний предприниматель Армен Куюмджи, был вооружен кухонным ножом, которым и нанес смертельное ранение 23-летнему Дидуру.

Старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова рассказала РИА Новости, что Куюмджи предъявлено обвинение, орудие преступления изъято. «Сегодня следствие ходатайствует перед Таганским районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила она.

Убийство произошло в Москве в ночь на 24 апреля. Дидура ударили ножом в грудь. Он скончался от кровопотери на месте до прибытия скорой помощи.

Дидур не выступал на профессиональном уровне. В сезоне-2017/2018 он провел два матча в Московской студенческой хоккейной лиге за команду РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина.

Дарья Коршунова
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