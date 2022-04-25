Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Смерч в Сибири объяснили глобальным потеплением

Климатолог Кокорин объяснил увеличение числа смерчей в России глобальным потеплением

Фото: Globallookpress.com

Глобальное потепление стало причиной участившегося появления смерчей и торнадо в несвойственных им регионах. Безуспешная борьба с повышением температуры на планете приведет к увеличению числа этих явлений, объяснил «Ленте.ру» директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

География стихии

Зафиксированный в сибирском Абакане смерч, кадры которого опубликовало издание «Мой Красноярск», — не стечение обстоятельств, объяснил климатолог.

«Есть обширные работы Института физики атмосферы Российской академии наук (РАН), в которых говорится, что смерчи и торнадо стали чаще. К сожалению, тут прослеживается по физике явлений прямая связь с глобальным потеплением. И торнадо, и смерчи были в России всегда, в основном на юге и в степной зоне, но этих природных явлений всегда было меньше, чем, например, в США. Торнадо наблюдалось даже до 55 градуса северной широты (Там располагается город Челябинскприм. "Ленты.ру"). Это не означает, что торнадо жестко ограничивается границей степной зоны или какой-нибудь широтной линией. Но, безусловно, чем дальше от степной зоны, тем реже», — рассказал специалист.

Материалы по теме:
Глобальное потепление ускорило морские течения
Глобальное потепление ускорило морские течения
22 апреля 2022
Россияне снова испугались глобального потепления
Россияне снова испугались глобального потепления
22 апреля 2022

По мнению Алексея Кокорина, если проводить аналогию с волнами жары, и глобальное потепление достигнет двух градусов против нынешних 1,5, торнадо и смерчи будут случаться в три раза чаще. Если усилия мирового сообщества по борьбе с повышением температуры окажутся неудачны, и глобальное потепление разовьется до 4-5 градусов, то не исключен десятикратный рост.

Трехкратный рост смерчей и торнадо может произойти в ближайшие лет 30, а десятикратный — в течение 70-80 лет при условии, что усилия мирового сообщества по борьбе с глобальным потеплением потерпят фиаско

Алексей Кокоринклиматолог

«Усилия мирового сообщества идут в правильном направлении. Их постоянно лихорадит то пандемия, то еще что-нибудь, но движение есть. И есть все шансы надеяться, что худший вариант останется неприятной иллюстрацией», — отметил он.

Другие природные катаклизмы

Помимо смерчей и торнадо участились случаи и других природных бедствий. Все они тоже стали следствием глобального потепления, утверждает Алексей Кокорин.

«Более резкое выпадение осадков, волны аномального тепла, штормовые ветра, конвективные осадки (непродолжительные, переменные по интенсивности и ограниченные по площади осадки — прим. "Ленты.ру"). Если обратиться к последнему докладу Росгидромета о состоянии климата, который вышел в марте 2022 года, то там отмечается усиление опасных метеорологических явлений в целом. И прежде всего это не экзотические явления, а те, которые всегда были для данного региона характерны. Явления все естественные, но их добавка — результат антропогенного воздействия», — заключил климатолог.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что изменение климата привело к тому, что в США размер пчел стал меньше, так как крупные насекомые хуже переносят повышение температуры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударе по инфраструктуре для поставок оружия на Украине
Арендаторы рассказали о самых жутких ситуациях со съемным жильем
Агроном дала рекомендации по санитарной обрезке больных деревьев в саду
Мужчина разучился говорить и мог только петь
Путин поручил выделить субсидии аэропортам на юге России
«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
Названа дата выхода новой игры Diablo
В Турции правозащитника приговорили к пожизненному тюремному заключению
Смерч в Сибири объяснили глобальным потеплением
Двоих сотрудников ГИБДД арестовали за взятку от подчиненных на миллионы рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.