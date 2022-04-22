Глобальное потепление ускорило морские течения

Science Advances: изменение климата ускорило течения в 77 процентах Мирового океана

Международная группа ученых под руководством исследователей из Института океанографии Скриппса (США) обнаружили, что изменение климата ускоряет океанические течения, которые при этом становятся более узкими. Это, в свою очередь, может повлиять на глобальный перенос питательных веществ, а также микроорганизмов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Специалисты использовали глобальную модель океана, чтобы понять, что происходит с течениями при повышении температуры поверхности моря. Оказалось, что при потеплении самые верхние слои океанической толщи становятся менее плотными, что усиливает контраст в плотности между ними и слоями холодной воды под ними. Это усиление стратификации слоев, свою очередь, ограничивает приповерхностные океанические течения более тонким слоем и способствует их ускорению. Модель показала, что это происходит в 77 процентах Мирового океана.

Еще в прошлом году ученые Института Скриппса заметили, что Антарктическое циркумполярное течение ускоряется, что соответствует текущей океанической модели. По словам авторов нового исследования, поверхностное потепление и связанное с этим усиление стратификации плотности верхних слоев океана являются устойчивыми последствиями воздействия парниковых газов.

