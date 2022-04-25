Стало известно о проблеме с продажей недвижимости Собчак

Риелтор Бендриков указал на проблему с вывозом денег от продажи недвижимости Собчак

Российская журналистка Ксения Собчак, владеющая несколькими дорогостоящими объектами недвижимости в Москве и Подмосковье, может столкнуться с проблемой вывоза денег, вырученных от продажи своих квадратных метров. Об этом заявил порталу PopCornNews риелтор Олег Бендриков.

Как отметил специалист, стоимость элитной недвижимости мало зависит от внешних событий, важна лишь срочность продажи. Реализовать дорогие объекты можно и сейчас, но такую недвижимость, как правило, покупают за наличные. «Возникает вопрос: что с этими деньгами делать? Как их вывозить? И как вообще быть в дальнейшем», — указал эксперт.

Ранее стало известно, что Собчак продала квартиру в центре Москвы за 10,3 миллиона долларов. Объект расположен в элитном жилом комплексе в районе Хамовники. При этом сотрудник комплекса усомнился в том, что журналистка действительно избавилась от недвижимости.

Также в конце апреля выяснилось, что Собчак приобрела квартиру в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ). Ее выбор пал на объект площадью 120 «квадратов» в одном из элитных жилых комплексов с видом на башню Бурдж-Халифа. В переводе на российские рубли квартира обошлась ей примерно в 61-62 миллиона.