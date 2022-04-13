В элитном жилом комплексе прокомментировали слухи о продаже квартиры Собчак

Сотрудник жилого комплекса «Бродский» прокомментировал слухи о продаже квартиры Собчак

Сотрудник элитного жилого комплекса «Бродский» в Москве прокомментировал слухи о продаже квартиры телеведущей Ксении Собчак. Он усомнился в том, что журналистка избавилась от недвижимости, его слова передает «Комсомольская правда».

Источник издания отметил, что за год работы ни разу не встречался с Собчак. «Если бы она приезжала на смотрины, мы бы, наверное, знали. Разговоры бы пошли», — заявил он и добавил, что большая часть квартир в доме принадлежит бизнесменам. Владельцы обычно приезжают на машинах с тонированными стеклами, поэтому точно установить личность прибывшего сложно.

ЖК «Бродский» находится в районе Хамовники. В 2019 году Собчак и ее мать Людмила Нарусова приобрели в здании две смежные квартиры за 300 миллионов рублей, их общая площадь составляет 325 квадратных метров.

8 апреля в СМИ сообщили, что ведущая продала жилье в «Бродском» за 10,3 миллиона долларов — около миллиарда рублей на момент совершения сделки. Личность нового владельца элитной недвижимости неизвестна. Сама Собчак не подтвердила и не опровергла информацию.

