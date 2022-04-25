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Спорт

Овечкин получил травму в матче НХЛ

Овечкин получил травму плеча и не смог доиграть матч против «Торонто» на чемпионате НХЛ

Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мейпл Лифс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В начале третьего периода Овечкин вышел один на один с голкипером соперника Эриком Челльгреном, однако не смог забросить шайбу. После этого россиянин споткнулся о клюшку вратаря и на скорости врезался в борт плечом. Овечкин смог самостоятельно подняться, но покинул площадку до конца встречи. Он также обратил внимание арбитров на то, что Челльгрен мог намеренно поставить подножку.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Торонто». Победитель встречи определился в серии буллитов.

21 апреля Овечкин оформил дубль в матче НХЛ против «Вегас Голден Найтс» и довел количество голов за сезон до 50. Таким образом он сравнялся с канадцем Уэйном Гретцки и Майком Босси по количеству сезонов с 50 заброшенными шайбами. В активе Овечкина их уже девять.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Дарья Коршунова
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