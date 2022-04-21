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Спорт

Овечкин догнал Гретцки по количеству сезонов с 50 голами

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин догнал Гретцки по сезонам с 50 голами

Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

36-летний форвард не спас команду от поражения, несмотря на три набранных очка (две заброшенных шайбы и результативная передача). «Кэпиталс» уступили со счетом 3:4 в овертайме.

Овечкин довел количество голов за сезон до 50. Таким образом он сравнялся с канадцем Уэйном Гретцки и Майком Босси по количеству сезонов с 50 заброшенными шайбами. В активе Овечкина их уже девять. Всего на счету россиянина 90 очков в 75 матчах регулярного чемпионата.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Николай Костюков
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