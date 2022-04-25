Экспорт угля из России затруднится из-за нехватки запчастей для вагонов

«Ъ»: инновационные вагоны в России начали отправлять в отстой из-за дефицита подшипников

После ухода всех зарубежных производителей подшипников железнодорожные операторы в России обеспокоены угрозой нехватки запчастей для инновационных вагонов, используемых в первую очередь для экспорта угля, пишет «Коммерсантъ». По их оценкам, в 2022 году спрос на подшипники составит 450 тысяч штук — даже при сохранении текущего уровня отечественного производства возникнет дефицит.

В частности, в этом году в замене нуждаются запчасти на 15–17 тысячах вагонов, а также планируется выпустить еще около 40 тысяч новых вагонов, рассказал директор по ремонту и эксплуатации подвижного состава группы НТК Сергей Попов. Он добавил, что российские заводы зарубежных компаний, которые перейдут под новое руководство, смогут покрыть максимум 50–60 процентов этих потребностей. Замены импортным подшипникам, которые ставятся на вагоны повышенной грузоподъемности, нет ни в России, ни на пространстве ЕАЭС, заявил глава Объединения вагоностроителей Евгений Семенов.

Рыночный источник рассказал «Ъ», что в среднем один подшипник стоит около 27 тысяч рублей, и чтобы оснастить все 200 тысяч инновационных вагонов на сети, придется потратить около 43 миллиардов рублей. Операторы уже сейчас начали отправлять вагоны в отстой, так как не могут их отремонтировать. Попов из НТК заявил, что из-за этого увеличивается нагрузка на Восточный полигон РЖД, который страдает от дефицита пропускной способности, затрудняется движение. Проблемы с перевозками вредят имиджу России как надежного поставщика угля и другой продукции на восточные рынки, на которые сегодня страна делает особый акцент, считает эксперт.

По словам Попова, в Росжелдоре задумались над продлением срока службы подшипника — например, в США у аналогичных запчастей разрешенный пробег в два раза больше, чем в России. Тем не менее обсуждение затормозилось из-за вопроса о том, кто будет нести за это ответственность. Россия уже начала переговоры с Китаем о замещении западных поставок, однако на исследования, аттестацию и сертификацию потребуется около полугода, отмечает эксперт. Кроме того, в России действует 47-процентная пошлина на ввоз подшипников из других стран. Ее, по мнению Попова, необходимо отменить.

Производством кассетных подшипников в России занимались только западные компании — американские и шведские или совместные с ними предприятия. Последняя компания, специализирующаяся на их выпуске, — шведская SKF — объявила о продаже бизнеса в России 22 апреля. Ее завод в Твери продолжит работу под управлением российского менеджмента. До этого производитель Amsted Rail, вышел из совместного предприятия в Саратове «ЕПК-Бренко», а также прекратила операции в России Timken, выпускающая подшипники совместно с российской ОВК.