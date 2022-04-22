Крупнейший производитель подшипников объявил об уходе из России

Шведская компания SKF объявила об уходе с российского рынка

Крупнейший производитель подшипников — шведская компания SKF — объявил об уходе из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании. В фирме указали, что планируется продать бизнес.

«Намерение состоит в том, чтобы продать бизнес контролируемым образом с целью обеспечить будущее для сотрудников SKF в России», — говорится в заявлении. По словам главы компании Рикарда Густафсона, условий для продолжения деятельности на российском рынке больше нет. «Мы приняли решение прекратить все операции, участие и инвестиции SKF в России», — указал он.

SKF — шведская интернациональная машиностроительная компания, крупнейший в мире производитель подшипников, систем смазки и мехатроники. Среди прочего она производит ступичные узлы, двигатели, трансмиссии, рулевое управление и подвески, а также подшипники и смазочные материалы.

В России офисы компании SKF расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. В 2010 году в Тверской области открылся фирменный завод, который выпускал до 150 тысяч буксовых узлов в год.