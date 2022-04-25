Япония осудила Украину за оскорбление памяти императора

Токио раскритиковал Киев за ролик со сравнением японского императора Хирохито с Гитлером

Токио раскритиковал представителей Киева в связи с публикацией украинского ролика, в котором японский император Хирохито поставлен в один ряд с диктаторами Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини. Об этом сообщил замглавы кабмина Японии Есихико Исодзаки, передает Kyodo News.

«Постановка императора Сева (посмертное имя императора Хирохито — прим. "Ленты.ру") в один ряд с Гитлером и Муссолини является совершенно некорректной и прискорбной. Через посольство Украины в Японии мы сделали представление правительству Украины с требованием удалить материал», — осудил представитель.

Исодзаки отметил, что украинская сторона извинилась за оскорбление памяти японского монарха и его сравнение с военными преступниками. В итоге ролик был удален.

Ранее МИД Японии в ежегодном дипломатическом докладе констатировал, что мир вступил в новую эпоху межгосударственного биполярного соперничества США и Китая. Также ведомство отметило обеспокоенность из-за «роста военной деятельности Китая» и перехода к испытаниям баллистических ракет со стороны Северной Кореи.