Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Япония осудила Украину за оскорбление памяти императора

Токио раскритиковал Киев за ролик со сравнением японского императора Хирохито с Гитлером

Фото: Scherl / Globallookpress.com

Токио раскритиковал представителей Киева в связи с публикацией украинского ролика, в котором японский император Хирохито поставлен в один ряд с диктаторами Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини. Об этом сообщил замглавы кабмина Японии Есихико Исодзаки, передает Kyodo News.

«Постановка императора Сева (посмертное имя императора Хирохито — прим. "Ленты.ру") в один ряд с Гитлером и Муссолини является совершенно некорректной и прискорбной. Через посольство Украины в Японии мы сделали представление правительству Украины с требованием удалить материал», — осудил представитель.

Исодзаки отметил, что украинская сторона извинилась за оскорбление памяти японского монарха и его сравнение с военными преступниками. В итоге ролик был удален.

Ранее МИД Японии в ежегодном дипломатическом докладе констатировал, что мир вступил в новую эпоху межгосударственного биполярного соперничества США и Китая. Также ведомство отметило обеспокоенность из-за «роста военной деятельности Китая» и перехода к испытаниям баллистических ракет со стороны Северной Кореи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Российские ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Курской областью
Полпред Путина ответил на заявления Японии о «незаконной оккупации» Южных Курил
Стало известно о массовом желании россиян уехать на Кавказ
Венгрия получит чешские самолеты
Глава ДНР назвал число иностранных наемников на «Азовстали»
Москвичам пообещали похолодание на майских праздниках
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Первомай
Тарасова оценила возможную смену российскими фигуристами спортивного гражданства
В России выявили 7651 случай коронавируса
Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала тело после родов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.