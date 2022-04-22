МИД Японии констатировал переход в новую международную эпоху

МИД Японии заявил, что мир вступил в эпоху биполярного соперничества США и Китая

Мир вступил в новую эпоху межгосударственного биполярного соперничества США и Китая. Так оценил международную обстановку МИД Японии в ежегодном дипломатическом докладе, документ опубликован на сайте ведомства.

«Мир в действительности перешел от эпохи, когда США вместе с передовыми демократиями демонстрировали лидерство в поддержке стабильности и процветания международного сообщества с помощью своей подавляющей политической, экономической и военной мощи, в эпоху китайско-американской межгосударственной конкуренции», — констатировало ведомство.

Министерство в докладе заявило об обеспокоенности «ростом военной деятельности Китая» и переходом к испытаниям баллистических ракет со стороны Северной Кореи.

Также в докладе Япония впервые с 2003 года официально обозначила российские южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями, в документ вернулось определение, что острова являются «принадлежащей Японии территорией».