Журналистам дали совет после неудачной попытки покушения на Соловьева

Глава СЖР Соловьев посоветовал журналистам не расслабляться после покушения на ведущего

В сложившейся ситуации журналистам нужно быть внимательными и не расслабляться, заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев на фоне новости о пресеченной попытке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Свой совет он дал в разговоре с «Лентой.ру».

«Хорошо, что спецслужбы быстро среагировали, что эти люди задержаны. Меня часто спрашивают о том, стоит ли нашим известным медийным личностям приставить охрану, потому что понятно, что их жизнь может подвергнуться риску. Я думаю, что в крупных корпорациях, таких как "Первый канал", телеканал "Россия", НТВ, есть своя служба безопасности и такая охрана у них уже есть. Конечно, нужно внимательно себя вести, не расслабляться», — поделился Соловьев.

О том, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных журналистов, объявил 25 апреля на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин.

ФСБ сообщила, что задержала группу неонацистов, готовивших по заказу Службы безопасности Украины (СБУ) убийство журналиста Владимира Соловьева. В ходе обысков у подозреваемых нашли и изъяли самодельное взрывное устройство, зажигательные устройства по типу коктейля Молотова, пистолеты, обрез охотничьего ружья, гранату, патроны, наркотики и поддельные украинские паспорта. Кроме того, была обнаружена националистическая литература и атрибутика.

В начале апреля неизвестные напали на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Отмечалось, что недоброжелатели облили журналиста масляной краской с ацетоном в поезде по направлению в Самару. По словам журналиста, мужчина сказал ему: «Муратов, вот тебе за наших пацанов». О чем именно идет речь, не уточнялось.

2 марта бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявлял, что в его адрес поступали угрозы. Он рассказывал, что получил более сотни соответствующих сообщений.