Власти подтвердили гибель 17 человек при пожаре в оборонном НИИ в Твери

Власти Тверской области подтвердили гибель 17 человек при пожаре в НИИ войск ВКО

Власти Тверской области подтвердили гибель 17 человек при пожаре, который произошел в научно-исследовательском институте войско Воздушно-космической обороны (НИИ войск ВКО). Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«К сожалению, на данный момент официально подтвержденное число погибших увеличилось до 17 человек, опознано пятеро из них», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по поручению губернатора региона Игоря Рудени пострадавшим и их семьям будут оказаны меры поддержки. Членам семей погибших при пожаре меры будут оказаны после опознания тел.

О пожаре в НИИ войск ВКО стало известно 21 апреля. По предварительным данным, возгорание началось на втором этаже трехэтажного здания, затем огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям.

Уточняется, что причиной пожара мог аварийный режим работы электросети, а сильный ветер мог поспособствовать распространению огня.