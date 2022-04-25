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Бывший депутат Рады раскрыл планы ВСУ о минировании объектов Николаева

Экс-депутат Рады Кива сообщил о планах ВСУ заминировать стратегические объекты Николаева

Фото: РИА Новости

Бывший депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сообщил о планах украинских войск заминировать все стратегические объекты инфраструктуры Николаева. Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале.

По словам политика, данная задача была поставлена командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Перед отступлением ВСУ из города они все взорвут и спишут возникшую трагедию на вооруженные силы РФ обвинив их в очередной раз в бесчеловечности, рассчитавшись за это вашими жизнями!» — написал Кива.

Ранее Кива, просивший политическое убежище в России, захотел получить российское гражданство. С такой просьбой экс-депутат обратился к президенту Владимиру Путину. «Я дисциплинированный, сильный человек, который осознает ответственность за свои поступки, готов встать в строй России и продолжить борьбу за интересы наших братских народов», — заявил он.

27 февраля Киву исключили из фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь». По мнению представителей политсилы, заявления депутата мешают переговорному процессу. 15 марта 2022 года был лишен депутатского мандата.

Марина Совина
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