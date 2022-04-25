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Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до 18

Число погибших при пожаре НИИ войск ВКО в Твери возросло до 18

Фото: Максим Школьников / РИА Новости

Число погибших при пожаре в научно-исследовательском институте войско Воздушно-космической обороны (НИИ войск ВКО) в Твери выросло до 18. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 апреля.

По сведениям телеканала, еще 17 пострадавших при пожаре в оборонном НИИ остаются в больницах.

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте пожара в научно-исследовательском институте войско Воздушно-космической обороны.

Накануне власти Тверской области подтвердили гибель 17 человек при пожаре. Кроме того, по поручению губернатора региона Игоря Рудени пострадавшим и их семьям будут оказаны меры поддержки.

О пожаре в НИИ войск ВКО стало известно 21 апреля. По предварительным данным, возгорание началось на втором этаже трехэтажного здания, затем огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям.

Предполагается, что причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. Также сильный ветер мог поспособствовать распространению огня.

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Анна Щербакова
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