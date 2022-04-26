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В России завершили ремонт «Ярослава Мудрого»

ПСЗ «Янтарь» завершил плановый ремонт сторожевого корабля «Ярослав Мудрый»

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) «Янтарь» завершил плановый ремонт сторожевого корабля (по классификации НАТО — фрегат) Балтийского флота «Ярослав Мудрый». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу завода.

В сообщении отметили, что работы выполнили в соответствии с графиком. Сторожевой корабль встал на ремонт в мае прошлого года.

Заместитель начальника управления судоремонта, гарантийного и сервисного обслуживания Денис Забалуев уточнил, что на корабле выполнили техническое обслуживание вспомогательных двигателей, модернизацию монтажа опреснительной установки и другие работы.

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«Ярослав Мудрый» стал вторым кораблем проекта 11540 «Ястреб». Сторожевой корабль предназначен для поиска и слежения за подводными лодками, обеспечения противолодочной и противокорабельной обороны, а также обеспечения высадки морских десантов. Корабль получил пусковые установки с противокорабельными ракетами Х-35 и противолодочный комплекс «Водопад-НК». Также в арсенал корвета входят зенитные комплексы, реактивная бомбометная установка и артиллерийская установка АК-100.

В апреле стало известно, что сторожевой корабль «Неустрашимый» проекта 11540 выполнил ракетную стрельбу комплексом «Кинжал» в рамках испытаний.

Ранее в том же месяце генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо сообщил, что в 2022 году корвет «Проворный» может получить новую надстройку.

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Даниил Иринин
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