Захарова ответила на предложение Минобороны Британии нанести удары по России

Захарова раскритиковала слова замглавы Минобороны Британии Хиппи об ударах по России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала слова заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о том, что Киев может легитимно наносить удары в глубине России. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Правильно ли мы понимаем, что ради "нарушения логистики военных поставок" Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму? Ведь это напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Насколько я понимаю, Британия одна из этих стран», — ответила Захарова.

Она добавила, что «глубина полета мысли» Хиппи «уступает лишь интеллекту» главы британского МИД Лиз Трасс. Речь идет о словах министра, согласно которым «после вторжения на Украину российские войска планируют захватить Прибалтику». «Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области», — заявила Захарова в ответ на предположение Трасс.