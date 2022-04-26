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Матвиенко назвала российскую «проблему проблем»

Спикер Совфеда Матвиенко призвала решить проблему отсутствия лифтов для высоток в России

Фото: Globallookpress.com

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко назвала «проблемой проблем» отсутствие отечественных лифтов для высотных зданий, передает ТАСС. В целом, по словам главы Совета Федерации, «есть тревоги в строительной отрасли».

«Лифты для высотных домов в России вообще не производятся, это проблема проблем», — заявила Матвиенко. В ходе пленарного заседания Совфеда во вторник, 26 апреля, было решено, что верхняя палата парламента рассмотрит возможность проведения слушаний по теме замены устаревших лифтов в России. Спикер Совфеда призвала главу комитета по федеративному устройству Андрея Шевченко «рассмотреть вопрос».

Тему замены устаревших лифтов изначально поднял сенатор от Воронежской области Сергей Лукин. По его словам, эта проблема значительно обострилась во всех регионах страны. К 2025 году должны быть заменены все лифты старше 25 лет, это около 123 тысяч единиц, указал политик. В 2022-м запланирована замена 20 тысяч лифтов, но эти планы под угрозой срыва из-за роста цен на подъемники, пояснил Лукин.

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Ранее сообщалось, что российские застройщики, использующие иностранные лифты в своих проектах, уже начали искать им замену, а производители — пути локализации недостающих деталей. По информации Минпромторга, почти 30 процентов лифтов, установленных в России в прошлом году, были привезены из-за границы.

Нина Ташевская
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