Российские застройщики начали искать замену иностранным лифтам

РБК: застройщики начали искать замену иностранным производителям лифтов и комплектующих

Российские застройщики, использующие иностранные лифты в своих проектах, уже начали искать замену, а производители — пути локализации недостающих деталей. Об этом в понедельник, 21 марта, пишет РБК.

По информации представителя Минпромторга, почти 30 процентов, установленных в России в прошлом году, были привезены из-за границы. На лифты из дальнего зарубежья (Европы, США и других западных стран) пришлось 13 процентов, еще 15 процентов — на Белоруссию. Гендиректор ассоциации «Российское лифтовое объединение» Петр Харламов предупредил, что в производстве лифтов на территории России используется около 30 процентов импортных комплектующих.

В связи со спецоперацией на Украине западные компании, в том числе производители лифтов, начали останавливать поставки в Россию. Среди них такие, как американская Otis, финская KONE, немецкая TK Elevator. Представители застройщиков сообщили изданию, что в этих условиях уже начали искать альтернативы на азиатском рынке — в Корее, Китае, Турции.

В пресс-службе Минпромторга заверили, что «критических проблем с поставками импортных комплектующих не наблюдается», а в случае из возникновения будут рассматриваться «альтернативные рынки». В ведомстве добавили, что в России работают более 20 российских производителей лифтов, их загрузка составляет около 75 процентов. «Дефицита лифтового оборудования не ожидается, российские предприятия готовы полностью закрыть потребность в лифтах, в том числе в рамках замены лифтов в жилых домах», — успокоили в министерстве.

Ранее сообщалось, что продажи стройматериалов и инструментов в России в начале марта выросли в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2021 года. Наиболее популярными товарами у потребителей оказались строительные сухие смеси, средства для покраски и косметических работ (клей, краски, обои), а также ручные и электроинструменты для работы на даче и в саду. Одной из основных причин этого эксперты назвали рост спроса со стороны новоселов в результате высоких темпов кредитования за 2021 год.